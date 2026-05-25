Под Волгоградом отменён семимесячный карантин по бруцеллезу

В Ленинском районе Волгоградской области ликвидирован очаг опасного для людей инфекционного заболевания. Семь месяцев потребовалось специалистам для завершения санитарных мероприятий на территории села Заплавное. Всё это время в окрестностях населённого пункта действовал карантин.

— Завершена ликвидация очага бруцеллеза крупного рогатого скота в Ленинском районе в трех личных подсобных хозяйствах в с. Заплавном. В результате проведенных мероприятий обеспечена безопасность более 100 голов коров, — сообщили в региональном комитете ветеринарии.

Напомним, очаг бруцеллеза был обнаружен в октябре 2025 года на территории одного из местных фермерских хозяйств, расположенных у берега ерика Старая речка. Инфицирован оказался крупный рогатый скот.

Фото из архива ИА «Высота 102».