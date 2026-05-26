Симферополь и Феодосия получат здания школ

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма передаст в собственность Симферополя и Феодосии здания для организации школ. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.
Проекты постановлений согласовали на заседании профильного комитета Госсовета. Передача объектов будет безвозмездной. Так, Симферополь получит здание школы в микрорайоне «Новониколаевский». Площадь объекта превышает 7 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 500 мест.
Феодосия получит здание площадью более 19 тысяч квадратных метров. Вместимость школы составляет 800 мест. Она находится в микрорайоне Челноковского массива.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше