Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Российско-Китайских молодежных летних игр в Калининграде

Президент подчеркнул, что игры отражают партнёрство между странами.

Источник: Клопс.ru

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Х Российско-Китайских молодежных летних игр. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает РИА Новости.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на юбилейных, Х Российско-Китайских молодежных летних играх, которые проходят в самом западном регионе России — Калининградской области, отмечающей в нынешнем году свое 80-летие», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«С удовлетворением отмечу, что, стартовав в 2006 году в Тяньцзине, этот масштабный международный проект значительно укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, вырос в большой, красочный праздник спорта, молодости, творческого и делового общения», — сказано в телеграмме.

Российский лидер подчеркнул, что проведение игр в полной мере отражает традиционно партнёрские, дружественные отношения между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики, стало важной составляющей гуманитарного взаимодействия двух государств.

«Убеждён, что игры пройдут с успехом, запомнятся радостью побед и триумфов, предоставят участникам и гостям прекрасную возможность познакомиться с неповторимой природой Янтарного края, его уникальными памятниками истории и культуры», — добавил Путин.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
