Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Российско-Китайских молодежных летних игр в Калининграде

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Х Российско-Китайских молодежных летних игр. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает РИА Новости.
«Дорогие друзья! Приветствую вас на юбилейных, Х Российско-Китайских молодежных летних играх, которые проходят в самом западном регионе России — Калининградской области, отмечающей в нынешнем году свое 80-летие», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«С удовлетворением отмечу, что, стартовав в 2006 году в Тяньцзине, этот масштабный международный проект значительно укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, вырос в большой, красочный праздник спорта, молодости, творческого и делового общения», — сказано в телеграмме.
Российский лидер подчеркнул, что проведение игр в полной мере отражает традиционно партнёрские, дружественные отношения между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики, стало важной составляющей гуманитарного взаимодействия двух государств.
«Убеждён, что игры пройдут с успехом, запомнятся радостью побед и триумфов, предоставят участникам и гостям прекрасную возможность познакомиться с неповторимой природой Янтарного края, его уникальными памятниками истории и культуры», — добавил Путин.