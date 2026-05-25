Собака выстрелила из дробовика в американку

Собака в американском штате Небраска случайно выстрелила из заряженного дробовика, ранив прохожую женщину. Происшествие случилось возле круглосуточного магазина, когда владельцы оставили питомца и оружие в машине.
Полиция Скоттсблуффа получила сообщение о выстреле. Оказалось, что собака, передвигаясь по салону автомобиля, задела дробовик. В результате выстрела была пробита дверь машины, а пуля ранила в руку женщину, ожидавшую на светофоре неподалеку. Ранение оказалось не смертельным, передает РИА Новости.
Ранее в Детройте подросток выстрелил в свою шестилетнюю сестру из пистолета, найденного в автомобиле. Девочка скончалась. Инцидент произошел на парковке заведения Farmer John Food Center, где мать, 41-летняя Тоня Джонсон, оставила пятерых детей в возрасте от двух до 11 лет без присмотра и ушла поесть.
Кроме того, в США госпитализировали 53-летнего мужчину, который получил ранение из дробовика из-за случайного движения собственной собаки. Мужчина рассказал, что незадолго до инцидента чистил оружие и оставил его на кровати. Затем одна из его собак запрыгнула на постель и случайно задела дробовик.