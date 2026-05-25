В Оренбургской области открыли туристическую экозону «Дубрава»

Экозону «Дубрава» открыли в живописной части Бузулукского бора в поселке Колтубановском Оренбургской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Объект создали при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В частности, местному предпринимателю в 2025 году предоставили субсидию. За счет этих средств бизнесмен закупил банный комплекс и пять модульных домов в виде сфер. Два из них уже готовы к приему туристов. Остальные три дома планируют установить в мае. Отмечается, что субсидия покрыла 50% расходов предпринимателя на создание экозоны.
