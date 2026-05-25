В Оренбургской области открыли туристическую экозону «Дубрава»

Она расположена в живописной части Бузулукского бора в поселке Колтубановском.

Экозону «Дубрава» открыли в живописной части Бузулукского бора в поселке Колтубановском Оренбургской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Объект создали при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В частности, местному предпринимателю в 2025 году предоставили субсидию. За счет этих средств бизнесмен закупил банный комплекс и пять модульных домов в виде сфер. Два из них уже готовы к приему туристов. Остальные три дома планируют установить в мае. Отмечается, что субсидия покрыла 50% расходов предпринимателя на создание экозоны.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.