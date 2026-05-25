Волгоградка оказалась на костылях из-за ямы под водой

Супруга общественника Сергея Островского повредила ногу, переходя проезжую часть в центре Волгограда. В тот день, 1 апреля, в городе шел дождь. Дорогу затопило, и женщина попала в ловушку — под водой у люка находилась огромная яма, которую она просто не могла заметить.
Волгоградка серьезно повредила ногу. Ее муж считает — ценой своей ноги она спасла жизнь кому-то из чиновников или депутатов — ведь происшествие случилось у здания обладминистрации. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Успела сделать пару шагов: пешеход упала на залитый водой асфальт.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную неподалеку от здания обладминистрации в центре города. В кадре видно, как женщина с ребенком начинает переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Миновать лужу невозможно — вода залила около трети проезжей части. Анна делает пару шагов, спотыкается и падает. Каким-то чудом удается устоять маленькой дочери, которую она держит за руку.
Девочка помогает матери подняться, та, сильно прихрамывая, добегает до противоположной части дороги. Для пешеходов загорается красный сигнал светофора, для машин — зеленый. Машины «плывут» по растекающейся воде. Вновь останавливаются, дорогу перебегает уже другой пешеход — молодой человек, к счастью, обходится без травмы — на то же место, что и волгоградка, он не попадает.
Супруг пострадавшей Сергей Островский тогда рассказывал: похоже, Анна сломала ногу. Добравшись сгоряча до тротуара, дальше она идти не смогла. Пришлось вызвать бригаду скорой. Женщину отвезли в больницу.
Дела не будет: полиция не нашла состава преступления.
Сначала и у медиков было подозрение на перелом. Однако затем рентген показал: кости целы, у пациентки — частичный разрыв связок. Некоторое время волгоградке пришлось передвигаться на костылях. Как только она смогла выйти на улицу, они с мужем отправились на то злополучное место и сняли его на камеру. Анна померяла уже видимую лужу — костыль ушел на глубину.
Семья поделилась: на лечение, транспорт, реабилитацию ушло немало средств. Для их многодетной семьи расходы серьезные. Они собирают чеки, чтобы предъявить их к оплате тем, кто будет признан виновным.
Общественник убежден — причиной травмы, которую получила его жена, — неработающие в городе ливневки. И требовал возбуждения уголовного дела. Однако ему в этом было отказано. Такое решение в полиции приняли еще 9 апреля.
Вернуть на доппроверку: прокуратура не согласна с полицией.
Не согласившись с таким вердиктом правоохранителей, волгоградец стал бить во все колокола — обратился к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой — недавнему депутату Госдумы. Та поделилась со своими бывшими коллегами из федерального парламента. Сергей Островский в свою очередь написал обращения в прокуратуру Центрального района.
Ответ от надзорного органа поступил накануне. В нем говорится, что отказ полиции в возбуждении уголовного дела неправомерен. Материалы направлены на дополнительную проверку.
«Факт причинения вреда здоровью в связи с ненадлежащим состоянием автомобильной дороги объективно подтвержден», — поясняют в прокуратуре.
«По сути моя супруга спасла ценой своей ноги кого-то из депутатов или чиновников. Каждый из них мог оказаться в такой ситуации — ведь они ежедневно переходят здесь дорогу, рискуя жизнью», — говорит волгоградец.
Видео: Сергей Островский.