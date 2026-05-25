В Москве стартовала театральная Спартакиада

В числе участников — Малый театр, Театр на Таганке, Московский губернский театр, МХТ имени Чехова, МХАТ имени Горького, РАМТ, Театр Вахтангова, Театр Наций. Всего в программе — 28 спортивных дисциплин, среди которых — волейбол, мини-футбол, плавание и легкая атлетика, шахматы, боулинг, киберспорт и перетягивание каната. Центральное событие церемонии открытия — турнир по перетягиванию каната по олимпийской системе среди 20 команд. «Мы собрались здесь в год 150-летия Союза театральных деятелей. Нам 150 лет! Да здравствует Союз и наша первая спартакиада! 55 театров и учреждений культуры, более 1 тыс. участников. Тысячи зрителей зарегистрированы. Дорогие друзья, я надеюсь, что наш праздник, который станет всероссийским, объединит нас всех», — обратился к собравшимся председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, который дал старт соревнованиям.