Минцифры предложило запретить регионам ограничивать установку вышек связи

Минцифры разработало законопроект, который запрещает регионам и муниципалитетам вводить дополнительные ограничения на размещение базовых станций мобильной связи. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в ряде регионов и муниципальных образований принимаются местные нормативные акты, которые устанавливают минимальные расстояния от объектов связи до зданий и иные запреты, не предусмотренные федеральным законодательством. В качестве примеров приводятся Тюменская, Московская, Ярославская, Пензенская области и Пермский край.
«Указанные ограничения создают препятствия для размещения новых сооружений связи, а в ряде случаев являются основанием для демонтажа уже функционирующих объектов связи, что может повлечь прекращение оказания услуг подвижной радиотелефонной связи на соответствующих территориях», — отмечается в документе.
Так, законопроект вносит изменение в статье 6 закона «О связи». Согласно документу, региональные и местные власти будут обязаны привести свои нормативные акты в соответствие с новым пунктом 1.1 статьи 6. Этот пункт запрещает устанавливать минимальные расстояния от объектов связи до зданий, а также вводить иные ограничения, не предусмотренные федеральным законодательством. На приведение нормативных актов в соответствие с новыми требованиями будет отведено шесть месяцев после вступления закона в силу.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что мобильные операторы столкнулись с ужесточением требований к установке вышек связи рядом с жилыми домами и социальными объектами. По словам представителей МТС, в таких условиях покрытие в центре города может полностью исчезнуть. Участники рынка утверждали, что для сохранения связи операторам придется регулярно платить штрафы. Минцифры, в свою очередь, обещало «проработать проблему».
