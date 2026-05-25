Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом росгвардейцы помогли ребенку с гипогликемией

В Батайске мальчик с сахарным диабетом потерял телефон с приложением для отслеживания уровня сахара.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске сотрудники Росгвардии пришли на помощь ребенку с сахарным диабетом. Об этом говорится на сайте силового ведомства.

Во время патрулирования территории росгвардейцы заметили у школы плачущего ребенка, который что-то искал. Экипаж остановился и выяснил у школьника, что во время прогулки он потерял телефон.

Мальчик рассказал, что болеет сахарным диабетом и ему необходимо постоянно отслеживать через приложение уровень глюкозы. Сотрудники Росгвардии нашли пропажу в траве у детской площадки. Открыв приложение, они увидели сигнал о критическом снижении глюкозы и сразу же дали ребенку фруктовый сок, что помогло стабилизировать показатели. После этого связались с мамой мальчика и дождались ее прибытия.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!