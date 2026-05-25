Под Ростовом росгвардейцы помогли ребенку с гипогликемией

Мальчик рассказал, что болеет сахарным диабетом и ему необходимо постоянно отслеживать через приложение уровень глюкозы. Сотрудники Росгвардии нашли пропажу в траве у детской площадки. Открыв приложение, они увидели сигнал о критическом снижении глюкозы и сразу же дали ребенку фруктовый сок, что помогло стабилизировать показатели. После этого связались с мамой мальчика и дождались ее прибытия.