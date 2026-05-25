Аэропорт Калининграда впервые в истории ввел ограничения на полеты: что известно о ситуации

Ограничения в «Храброво» совпали с массовым введением режимов опасности в Центральной России. Так, утром 25 мая полеты были временно прекращены в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов), Ярославля (Туношна), Калуги (Грабцево) и Иваново (Южный). По данным Министерства обороны РФ, накануне, 24 мая, силами ПВО было перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотника над приграничными областями, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую.