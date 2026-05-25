Аэропорт Калининграда впервые в истории ввел ограничения на полеты: что известно о ситуации

В Калининграде сегодня, 25 мая 2026 года, в международном аэропорту «Храброво» впервые введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Официальные представители Росавиации подтвердили факт ввода ограничений в калининградской воздушной гавани, подчеркнув, что меры носят исключительно превентивный характер. Хотя точная причина блокировки неба над эксклавом не раскрывается, традиционно подобные решения принимаются на фоне угроз атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в соседних регионах.
Ограничения в «Храброво» совпали с массовым введением режимов опасности в Центральной России. Так, утром 25 мая полеты были временно прекращены в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов), Ярославля (Туношна), Калуги (Грабцево) и Иваново (Южный). По данным Министерства обороны РФ, накануне, 24 мая, силами ПВО было перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотника над приграничными областями, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую.
Важно отметить, что калининградский аэропорт оказался в уникальной ситуации: из-за географического положения региона любые сбои в воздушном пространстве над Ленинградской областью или нейтральными водами Балтики напрямую влияют на возможность вылета и посадки в «Храброво».
Пассажирам, ожидающим вылета из Калининграда или планирующим прибытие, настоятельно рекомендуется внимательно следить за статусом своих рейсов. Актуальную информацию о времени вылета можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта «Храброво» или на официальных сайтах авиакомпаний.
Отметим, что это далеко не первый инцидент с перебоями в мае 2026 года. Ранее, 19−20 мая, «Храброво» уже массово задерживал рейсы из-за сбоев в работе аэропортов Москвы (Шереметьево, Домодедово) и Санкт-Петербурга (Пулково).
Специалисты Росавиации не называют точных сроков снятия ограничений.