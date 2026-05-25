Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Калининграда

В аэропорту Калининграда Храброво введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.
О введении ограничений стало известно около 20 часов мск.
Судя по онлайн-табло аэропорта, сейчас на вылет задерживается три рейса — два в Санкт-Петербург и один — в Пермь. Также задерживается один рейс на прилет: из Нижнего Новгорода.
Ранее Росавиация сообщала только о временных ограничениях на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда, в основном из-за мер, принятых в районах Ленинградской области.
О закрытии полетов в аэропорту Храброво объявлено впервые.
