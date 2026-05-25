На Ставрополье мужчину осудили на 12 лет за перевод в ₽5,3 тыс

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Предгорного округа Ставропольского края. Его осудили на 12 лет за финансирование терроризма, сообщили в региональной прокуратуре.
«В суде установлено, что мужчина в январе 2021 года, являясь приверженцем радикальных взглядов, перевел ранее знакомому участнику террористической организации 5300 рублей для продолжения деятельности запрещенной группировки и совершения преступлений», — говорится в сообщении.
Он признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 уголовного кодекса (финансирование терроризма). Он отбудет первые 5 лет в тюрьме, далее — в исправительной колонии строгого режима, «с ограничением свободы на 6 месяцев». Приговор еще не вступил в законную силу.
9 апреля сотрудники ФСБ задержали мужчину по обвинению в госизмене и финансировании терроризма. Мужчина неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров, которую отправлял на приобретение экипировки и средств поражения вооруженным подразделениям Украины, заявили в ведомстве.
