Трамп: у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США напомнил о 13 погибших военных в ходе американской операции против Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

Выступая на Арлингтонском кладбище в День памяти, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие. И он в этом убежден.

Американский лидер напомнил о 13 военнослужащих США, погибших в ходе операции против Ирана. По его словам, эти люди отдали жизни ради того, чтобы у Тегерана «никогда не было ядерного оружия». «И у них не будет», — добавил Трамп.

Ранее американский президент неоднократно критиковал ядерную сделку, заключенную при Обаме, называя ее катастрофической и ведущей к созданию бомбы. Нынешнее заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

25 мая Трамп также высказался о переговорах с Ираном, итогом которых либо станет «великая и значимая» сделка, либо соглашения не будет вовсе. Американский лидер подчеркнул, что новый договор станет полной противоположностью «катастрофическому» СВПД, заключенному при Бараке Обаме.

