Сборная Казахстана отметилась четвертым золотом на молодежном чемпионате Азии по борьбе

Казахстанские борцы с одним золотом завершили очередной день молодежного чемпионата Азии 2026 года для спортсменов не старше 23 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Казахстан на чемпионате мира по борьбе в Дананге

В понедельник, казахстанские борцы вольного стиля показали отличные результаты на чемпионате мира в Дананге, Вьетнам.

Маис Алиев (до 70 кг) завоевал единственную награду высшей пробы. Он выиграл все три схватки и в финале со счетом 10:8 победил кыргызстанца Залкарбека Табалдиева.

Еламан Амангельды (до 57 кг) завоевал серебряную медаль. В решающем поединке он уступил индийцу Акшаю Танаджи Дхере.

Женская сборная Казахстана завершила выступление в понедельник. Алтын Шагаева (до 57 кг) и Тыныс Дубек (до 62 кг) стали вице-чемпионками. В общем рейтинге женских команд сборная Казахстана заняла второе место, уступив только представительницам Индии, завоевавшим золото в шести из десяти весовых категорий.

Всего на турнире в Дананге сборная Казахстана завоевала четыре золотые медали. Помимо Алиева, победителями стали Айбек Айтбеков (до 60 кг), Ислам Евлоев (до 97 кг) и Шугыла Омирбек (до 55 кг).