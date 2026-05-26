Сборная Казахстана отметилась четвертым золотом на молодежном чемпионате Азии по борьбе

Женская сборная Казахстана завершила выступление в понедельник. Алтын Шагаева (до 57 кг) и Тыныс Дубек (до 62 кг) стали вице-чемпионками. В общем рейтинге женских команд сборная Казахстана заняла второе место, уступив только представительницам Индии, завоевавшим золото в шести из десяти весовых категорий.