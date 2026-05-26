Сотни грузовиков скопились на границе Казахстана и Кыргызстана

Как пишет издание Tazabek, по данным ведомства, пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы продолжают функционировать в штатном режиме.
Вместе с тем в связи с сезонным увеличением интенсивности грузопотока на выезд из Кыргызстана перед КПП «Ак-Тилек-автодорожный» наблюдается скопление грузового транспорта.
«По состоянию на 25 мая 2026 года в очереди на прохождение пограничного контроля находятся порядка 150 грузовых автомашин. При этом на въезд в Кыргызстан скопления транспортных средств не зафиксировано», — отмечается в публикации.
В ГПС добавили, что контрольные процедуры на кыргызской стороне проводятся в оперативном режиме. Сотрудники пограничной службы принимают необходимые меры для максимально быстрого оформления лиц, транспортных средств и грузов при соблюдении требований пограничной безопасности и действующего законодательства.
Ранее сообщалось, что изменились правила прохождения электронной очереди на границе для транспорта и грузов.