Сотни грузовиков скопились на границе Казахстана и Кыргызстана

На кыргызско-казахстанской границе перед КПП «Ак-Тилек-автодорожный» образовалось скопление грузовых автомобилей. Об этом 25 мая 2026 года сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет издание Tazabek, по данным ведомства, пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы продолжают функционировать в штатном режиме.

Вместе с тем в связи с сезонным увеличением интенсивности грузопотока на выезд из Кыргызстана перед КПП «Ак-Тилек-автодорожный» наблюдается скопление грузового транспорта.

«По состоянию на 25 мая 2026 года в очереди на прохождение пограничного контроля находятся порядка 150 грузовых автомашин. При этом на въезд в Кыргызстан скопления транспортных средств не зафиксировано», — отмечается в публикации.

В ГПС добавили, что контрольные процедуры на кыргызской стороне проводятся в оперативном режиме. Сотрудники пограничной службы принимают необходимые меры для максимально быстрого оформления лиц, транспортных средств и грузов при соблюдении требований пограничной безопасности и действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что изменились правила прохождения электронной очереди на границе для транспорта и грузов.