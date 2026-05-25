СК отрабатывает криминальную версию пропажи семьи Усольцевых

Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. 23 мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам присоединились представители СК и отряд «ЛизаАлерт».