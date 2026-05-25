Путин упростил оформление задержания пьяных автомобилистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который значительно уменьшает количество документов, необходимых для оформления задержания водителей в состоянии алкогольного опьянения.. Соответствующий документ в понедельник, 25 мая, был опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее инспекторам дорожной полиции приходилось составлять от трех до пяти различных документов при выявлении нетрезвого водителя. К ним относились протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования, протокол направления на медицинское освидетельствование, а также протокол об административном правонарушении и протокол задержания автомобиля. Новый закон призван упростить этот процесс и сделать его более эффективным.
Нововведение позволит инспекторам либо составлять отдельный протокол об отстранении, либо фиксировать факт отстранения в других протоколах. Аналогичные упрощения коснутся и протокола о задержании транспортного средства. По оценкам авторов законопроекта, сокращение бумажной волокиты позволит сэкономить более 33,6 тысячи рабочих часов в год, а также снизить финансовые затраты на печатные бланки.
