Mash: Российскую туристку могут казнить в ОАЭ за «провоз наркотиков»

Как пишет Mash, в посольстве РФ в Дубае якобы подтвердили арест Карины ее родственникам. Первый адвокат запросил не менее 20 миллионов рублей и отказался работать без этой суммы. Семья наняла другого адвоката за два миллиона, который потребовал записи с камер наблюдения из аэропорта Бангкока, отпечатки пальцев с багажа и экспертизу. Чтобы оплатить его услуги, родные организовали сбор средств. В ОАЭ действует политика «абсолютной нулевой терпимости», и распространение запрещенных веществ карается лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного или даже смертной казнью, говорится в публикации.