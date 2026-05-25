Mash: Российскую туристку могут казнить в ОАЭ за «провоз наркотиков»

Российскую туристку могут приговорить к смертной казни в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — ее задержали в аэропорту Дубая с 17 килограммами наркотиков в багаже, который оформил на нее знакомый. Родные девушки уверены, что она стала жертвой обмана. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации канала, Карина из Ивановской области приехала в Эмираты вместе с британцем по имени Биг Томз для продления визы в Таиланд. Она работала танцовщицей в клубе «Мулен Руж», чтобы накопить деньги на билет домой и планировала вернуться в Россию в августе. По словам ее близких, именно иностранец предложил поездку — он взял ее паспорт для покупки билетов. Мать девушки утверждает, что мужчина дистанционно оформил на нее багаж, в котором и находились наркотики.
Перед вылетом из Бангкока они были с его знакомым. Томз обменял свои два чемодана на небольшой черный чемодан друга, в котором якобы было оборудование для дайвинга. После этого друг британца уехал в другой город. Карина сообщила об этом подруге. В Дубае ей сказали, что хотят провести досмотр чемодана, где и нашли 17 килограммов запрещенных веществ. Томз попытался переложить вину на Карину, но сотрудники поняли, что ее пытаются обмануть, и задержали обоих.
Как пишет Mash, в посольстве РФ в Дубае якобы подтвердили арест Карины ее родственникам. Первый адвокат запросил не менее 20 миллионов рублей и отказался работать без этой суммы. Семья наняла другого адвоката за два миллиона, который потребовал записи с камер наблюдения из аэропорта Бангкока, отпечатки пальцев с багажа и экспертизу. Чтобы оплатить его услуги, родные организовали сбор средств. В ОАЭ действует политика «абсолютной нулевой терпимости», и распространение запрещенных веществ карается лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного или даже смертной казнью, говорится в публикации.
Тем не менее официального подтверждения этой истории пока не поступало.
