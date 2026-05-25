Волгоградке придется заплатить 700 тысяч жертве ДТП, хотя ее вины не нашли

Прокуратура отсудила у водителя иномарки компенсацию морального вреда только потому, что она была за рулем.

В Советском районе сотрудники прокуратуры помогли добиться компенсации морального вреда в пользу пенсионерки с водителя машины, которая ее сбила, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.

70-летняя горожанка попала под колеса кроссовера BMW X6 в начале февраля 2025 года, когда переходила улицу Малиновского. При этом, 53-летняя водитель иномарки не могла избежать наезда на пешехода, что было доказано технической экспертизой. Поэтому к уголовной ответственности водитель не привлекалась.

Однако пенсионерка-пешеход в той аварии получила тяжелые травмы, и прокуратура встала на защиту ее прав, так как независимо от вины причинителя повреждений, он обязан компенсировать вред, нанесенный источником повышенной опасности — автомобилем. При рассмотрении дела суд учел тяжесть травм пострадавшей и обязал водителя иномарки выплатить пенсионерке 700 тысяч рублей.

Также областная прокуратура прислушалась к жалобам жителей обезвоженного Царицына и начала проверку обстоятельств.