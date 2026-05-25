Поезда из Нижнего Новгорода снова смогут прибывать на Курский вокзал

Развитие железнодорожного транспорта обсудили на рабочем совещании о транспортной инфраструктуре Нижегородской области под председательством вице-премьера Виталия Савельева. О главных темах обсуждения рассказал губернатор региона Глеб Никитин в соцсетях.
За последнее время в Нижегородской области значительно вырос спрос на железнодорожные поездки. Так, после запуска скоростных поездов «Буревестник» пассажиропоток вырос на 12%.
От пассажиров поступает большое количество просьб о том, чтобы поезда по московскому маршруту чаще направляли на Ярославский и Курский вокзалы, вместо Восточного. Представители РЖД подтвердили, что сейчас проводится работа в этом направлении — реконструкция путей в скором времени будет усилена. После этого количество поездов, в том числе из Нижнего Новгорода, на этих вокзалах будет увеличено. Профильные ведомства поддержали эту инициативу.
