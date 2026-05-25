Волгоградская область — призёр первенства России по пляжному гандболу

На побережье Чёрного моря в посёлке Витязево завершилось первенство России по пляжному гандболу среди девушек. Турнир, собравший команды из разных регионов страны, прошёл в двух возрастных категориях — U17 (до 17 лет) и U18 (до 18 лет). Достаточно сильно на соревнованиях выступили спортсменки из Волгоградской области, завоевавшие три комплекта наград.