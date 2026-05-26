К 101 дню рождения «Зенита» в Петербурге торжественно открыли одноименную площадь

На площади расположилась фотовыставка: по архивным снимкам можно проследить историю развития «Зенита», его болельщиков и площади в целом. Взлеты и падения, голы, ключевые моменты. Сама она небольшая, но многое говорит о ценности футбольного клуба для города.
«Зенит» исторически не просто команда, а часть культурного кода Северной столицы. Теперь это закреплено и на городской карте, — указано на одном из стендов.
В этом году «Зенит» вернул себе титул чемпиона Российской Премьер-Лиги. Для клуба, болельщиков и города это была торжественная и долгожданная победа после небольшого перерыва. Вместе с «Зенитом» ее праздновал и весь Петербург.