К 101 дню рождения «Зенита» в Петербурге торжественно открыли одноименную площадь

Легендарный петербургский футбольный клуб празднует 25 мая свой 101-й день рождения. В честь этой памятной даты в Северной столице состоялась торжественная церемония открытия площади, посвященной «Зениту». Корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова отправилась в Петроградский район, чтобы увидеть ее воочию.

На площади расположилась фотовыставка: по архивным снимкам можно проследить историю развития «Зенита», его болельщиков и площади в целом. Взлеты и падения, голы, ключевые моменты. Сама она небольшая, но многое говорит о ценности футбольного клуба для города.

«Зенит» исторически не просто команда, а часть культурного кода Северной столицы. Теперь это закреплено и на городской карте, — указано на одном из стендов.

В этом году «Зенит» вернул себе титул чемпиона Российской Премьер-Лиги. Для клуба, болельщиков и города это была торжественная и долгожданная победа после небольшого перерыва. Вместе с «Зенитом» ее праздновал и весь Петербург.