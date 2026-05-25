Кикшеринг в городе: как совместить безопасность и удобство самокатов

• [00:06] Почему пешеходы и самокатчики конфликтуют.
• [04:11] Самокат как транспорт «последней мили».
• [05:59] Какая инфраструктура нужна электросамокатам.
• [08:28] Как кикшеринг-сервисы отвечают на претензии пешеходов.
• [13:54] Кто и зачем пользуется электросамокатами.
• [24:09] Почему проблема не в новых правилах, а в их соблюдении.
Электросамокаты в российских городах все чаще используются не для прогулок, а как транспорт «последней мили», однако инфраструктура пока не успела за ростом кикшеринга. Архитектор городской среды, транспортный эксперт и автор телеграм-канала «Архитектура движения» Ольга Забловская в эфире Радио РБК заявила, что конфликт между пешеходами и самокатчиками возникает не из-за «ненависти», а из-за непонимания. «Они перестают быть пешеходами», — отметила она, объяснив, что пользователь самоката движется значительно быстрее обычного прохожего.
Представители кикшеринговых сервисов «Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» заявили, что самокаты становятся частью городской транспортной системы. Пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев подчеркнул, что негатив вызывают не самокаты как транспорт, а нарушители правил: «Надо бороться не с самокатами, не с самокатчиками. Надо продолжать работать над тем, чтобы соблюдались правила». По данным сервиса, менее 10% поездок совершается по прогулочному сценарию, а представитель «Яндекс Go» Дарья Пахомова сообщила, что в их сервисе транспортный сценарий занимает более 85% поездок.
Член Общественного совета при Минтрансе России Вадим Мельников также отметил, что ключевая проблема — не отсутствие правил, а их исполнение. По его словам, важно добиться, чтобы уже действующие нормы «соблюдались всеми без исключения». Забловская, в свою очередь, считает запрет самокатов быстрым, но неправильным решением: «Мы можем, а зачем?» По ее мнению, городу нужен транспорт «последней мили», поэтому самокаты важно не вытеснять, а встроить в городскую среду через велодорожки, парковки, ограничения скорости и понятные правила для всех участников движения.