На Еловой аллее в Калининграде разрешили вырубить более 30 деревьев

На Еловой аллее в Калининграде разрешили вырубить 32 дерева. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.
Деревья спилят из-за строительства ЛЭП и перекладки участка сети водопровода. Работы проведут на земельном участке на Еловой аллее, 8−10. Всего планируют вырубить десять лип, девять грабов, шесть клёнов, четыре яблони, две сливы и ясень, а также пять кустов белого снежнеягодника.
Порубочный билет выдали АО «Медприбор». Компенсационная стоимость составила 85,3 тысячи рублей. Взамен вырубленных растений высадят 28 грабов и 18 кустов сирени. Новые деревья появятся в районе Московского проспекта 164−164Б.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.