ХК «Торпедо» получил права на Георгия Меркулова

Нижегородский хоккейный клуб сделал обмен с ЦСКА.

За Нижний Новгород сможет выступать нападающий, хорошо зарекомендовавший себя в Американской хоккейной лиге.

ЦСКА приобрёл у «Торпедо» права на защитника Егора Замулу, который играет в Национальной хоккейной лиге. Взамен москвичи передали нам права на Георгия Меркулова, вдобавок нижегородцам полагается денежная компенсация. По неофициальной информации, это 30 миллионов рублей.

Меркулову 10 октября исполнится 26 лет. В ноябре 2019 года воспитанник ЦСКА отправился в Северную Америку, а в апреле 2022-го подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Бостон Брюинз». До сих пор выступал преимущественно за фарм-клуб — «Провиденс Брюинз» (АХЛ), где неизменно демонстрировал высокую результативность, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром команды. За «Бостон» сыграл лишь в 11 матчах, на сезон 2025/26 пришёлся один из них.

Теперь весь вопрос в том, хочет ли Георгий вернуться в Россию.