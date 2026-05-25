ХК «Торпедо» получил права на Георгия Меркулова

Меркулову 10 октября исполнится 26 лет. В ноябре 2019 года воспитанник ЦСКА отправился в Северную Америку, а в апреле 2022-го подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Бостон Брюинз». До сих пор выступал преимущественно за фарм-клуб — «Провиденс Брюинз» (АХЛ), где неизменно демонстрировал высокую результативность, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром команды. За «Бостон» сыграл лишь в 11 матчах, на сезон 2025/26 пришёлся один из них.