«У нас было что обсудить»: «Канело» рассказал о беседе с Головкиным

Как пишет 25 мая 2026 года издание Sports.kz, GGG и «Канело» стали гостями большого шоу с главным боем Александр Усик — Рико Верхувен. Боксеры наблюдали за поединками в рингсайде, дружелюбно беседовали и позировали для телекамер.
«Мы с Геннадием делились историями. У нас было три хороших боя. Мы с ним делили ринг, и нам было что обсудить», — с улыбкой рассказал «Канело».
У «Канело» также поинтересовались мнением насчет возможного камбэка его давнего соперника.
«Он может делать все, что захочет. Думаю, он заслужил делать то, что ему хочется. Если он вернется и проведет еще один бой, это будет хорошо», — заявил Сауль «Канело» Альварес.
Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес впервые встретились на ринге в 2017 году — тот бой завершился скандальной ничьей. Год спустя прошел их второй поединок, который завершился в пользу мексиканца решением большинства судей.
Финал трилогии наступил в 2022 году, и его итогом стала победа Альвареса единогласным вердиктом. С тех пор GGG больше не выходил на ринг, но и не объявлял официально о завершении боксерской карьеры.
