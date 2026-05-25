Прохладный фронт накроет Ростовскую область 26 мая

Осадки ожидаются на всей территории Ростовской области во вторник, 26 мая. Синоптики предупреждают о существенном похолодании.
По данным метеонаблюдений, дневная температура воздуха составит +21…+26 °С. Однако уже к ночи столбики термометров опустятся: в большинстве районов ожидается +8…+9 °С, в то время как в южных районах области минимальная температура остановится на отметке +13…+15 °С.
Жителям региона рекомендуют иметь при себе зонты и подобрать соответствующую одежду для прохладной дождливой погоды.