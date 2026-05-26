Город зацветет: более 50 тысяч новых кустов роз высадят в Минске

Он отметил, что столицу продолжают озеленять: весной в городе высадили порядка девяти тысяч деревьев и свыше 66 тысяч кустарников. Сейчас в основном уделяется внимание однолетним цветочным растениям.
В цветочном оформлении столицы продолжат снижать долю однолетних растений. Если в 2021 году городские службы высаживали около 2 миллионов однолетников, то в 2025 году их количество сократилось до 1,4 миллиона. В планах на текущий год их сокращение.
«На данный момент их высажено порядка 750 тысяч, а всего будет высажено 1 миллион 200 тысяч. Также начаты работы по посадке кустовых роз — на территории города их появится более 50 тысяч», — цитирует пресс-службе Мингорисполкома Ермоловича.
Также продолжают работу по высадке многолетников — дополнительно их появится свыше 100 тысяч на зеленых территориях во всех районах Минска.
Акцент на розы.
Ранее в сентябре 2025-го в УП «Минскзеленстрой» сообщили о том, что в последние годы при украшении столицы делается упор на розы. По словам представителей предприятия, в 2023 и 2024 годах в городе высаживали примерно по 15 тысяч роз, и уже в 2025-м число возросло до 50 тысяч. Но при этом не исчезли и декоративные растения, в том числе в скверах столицы.