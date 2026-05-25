В Калининградской области открыли юбилейные Российско-Китайские молодежные игры

Идея проведения Российско-Китайских игр зародилась в 2000 году во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Цзян Цзэминя. С тех пор две страны поочередно принимали у себя соревнования. Первый турнир прошел в 2006-м в китайском Тяньцзине. С 2016-го проводятся также зимние игры, последние из которых в 2025-м состоялись в российском Южно-Сахалинске.