В Калининградской области открыли юбилейные Российско-Китайские молодежные игры

В городе Светлогорске на берегу Балтийского моря состоялась торжественная церемония открытия десятых Российско-Китайских молодежных игр. За главные награды в 12 спортивных дисциплинах будут бороться больше 700 спортсменов.
На протяжении недели атлеты и единоборцы из России и Китая в возрасте до 20 лет продемонстрируют свое мастерство и навыки в бадминтоне, настольном теннисе, классическом и пляжном волейболе, баскетболе, скалолазании, художественной гимнастике, синхронном плавании, а также в боксе, самбо, ушу и спортивной борьбе. Для многих Российско-Китайские игры стали первой возможностью заявить о себе на международной арене.
Для столь масштабных игр в регионе подготовили пять спортивных площадок. Подавляющее большинство соревнований пройдут в залах «АВТОТОР Арены» в Калининграде. Волейболисты и баскетболисты сыграют матчи в дворце спорта «Янтарный». Лучших среди теннисистов определят в спортивной школе № 7 по теннису и настольному теннису.
Соревнования по пляжному волейболу пройдут в городе Зеленоградске в комплексе «Янтарь», по бадминтону — в городе Светлом на территории спорткомплекса «Атлант».
Министр спорта России Михаил Дегтярев подчеркнул во время торжественной церемонии открытия, что игры стали важной площадкой для спортивного, культурного и гуманитарного взаимодействия России и Китая: «В этом году впервые в демонстрационном формате представлено самбо, что открывает дополнительные возможности для продвижения этого российского национального вида спорта на международной арене. Игры пройдут на современных площадках Калининградской области. За годы проведения они стали стартовой площадкой для многих молодых спортсменов, которые впоследствии добились высоких результатов на международной арене», — отметил министр.
Среди них — пловцы Евгений Рылов и Мирон Лифинцев, спортивные гимнасты Алия Мустафина и Никита Нагорный. В зимних играх участвовали лыжник Савелий Коростелев и конькобежка Анастасия Семенова, которые совсем недавно стартовали на олимпийских аренах Милана и Кортина-д’Ампеццо.
«В этом году исполняется 20 лет с момента зарождения Китайско-Российских молодежных игр, и мы надеемся, что они станут важной вехой, соединяющей прошлое и будущее, и посеют семена дружбы в сердцах молодежи обеих стран», — добавил руководитель главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Чжан Цзяшэн.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что игры проходят в год 80-летия самого западного региона страны. Они являются символом крепкой дружбы, взаимного уважения и партнерства между Россией и Китаем.
Талисманами соревнований стали бурый мишка и панда, которых нарядили в спортивную форму. Участники игр охотно фотографировались с ними во время церемонии открытия. Главным символом спортивного праздника выбрали красное солнце над Балтикой, олицетворяющее встречу Востока и Запада, России и Китая.
Идея проведения Российско-Китайских игр зародилась в 2000 году во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Цзян Цзэминя. С тех пор две страны поочередно принимали у себя соревнования. Первый турнир прошел в 2006-м в китайском Тяньцзине. С 2016-го проводятся также зимние игры, последние из которых в 2025-м состоялись в российском Южно-Сахалинске.