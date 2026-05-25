«Чайка» выходит на орбиту: названа актриса на роль Терешковой

Главную роль в исторической драме «Чайка», посвященной первой женщине-космонавту Валентина Терешкова, исполнит Леонела Мантурова. Об этом сообщили в компании «Атмосфера кино».

Съемки картины уже стартовали в Москве. В актерский состав также вошли Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Кирилл Зайцев, Алексей Кравченко, Елена Панова и Александр Ратников.

Режиссером проекта выступил Антон Мегердичев. По его словам, создатели фильма хотят добиться эффекта полного присутствия и показать зрителю полет глазами главной героини. Сюжет начинается со старта корабля «Восток-6» 16 июня 1963 года и охватывает весь полет Терешковой.

Подготовка к съемочному процессу заняла почти год. Как сообщили в компании, работа над проектом велась при участии самой Валентины Терешковой и ее семьи.

Создателям предоставили доступ к архивным материалам, связанным с историческим полетом, включая ранее не публиковавшиеся документы. Для съемок были построены декорации космического корабля, Центра управления полетами и других объектов, связанных с подготовкой первой женщины-космонавта.

Создатели картины отмечают, что особое внимание уделили исторической достоверности. Команда проекта консультировалась со специалистами космической отрасли, чтобы максимально точно воссоздать атмосферу подготовки и самого полета «Востока-6».

