В Иране назвали ложными данные о готовности передать уран Китаю

Данные некоторых СМИ о якобы готовности Ирана вывезти обогащенный уран с территории страны не соответствуют действительности. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на некие неназванные высокопоставленные источники утверждал, что исламская республика якобы готова вывезти высокообогащенный уран и требует передать его КНР.
«Изучение вопроса агентством свидетельствует о том, что данные этого саудовского СМИ, как и другие его новостные сообщения по поводу деталей переговоров являются ложными», — подчеркнуло агентство.
Издание отметило, что в тексте меморандума на сегодняшний день нет каких-либо предложений о готовности Тегерана вывезти уран.
Как писал сайт KP.RU, накануне газета New York Times сообщила, что иранские власти согласились отказаться от запасов обогащенного урана для достижения мирной сделки с Вашингтоном. Издание указало, что такое предложение не разрешило вопрос, каким образом Тегеран откажется от своих запасов урана. Также важным аспектом заключения сделки является разблокировка замороженных активов Исламской республики.