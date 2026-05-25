ЧТК: власти Чехии ужесточат условия пребывания беженцев с Украины

Власти Чехии ужесточат условия пребывания в стране для украинских беженцев. Об этом сообщает агентство ЧТК со ссылкой на материалы заседания кабмина республики.
«Правительство одобрило предложенные МВД республики поправки к законодательству, касающиеся условий пребывания украинских беженцев в стране», — говорится в статье.
В материале указывается, что у получившим временную защиту в Чехии беженцам с Украины, которые подают заявку на гуманитарные льготы, будут выдвинуты новые условия для пребывания. Согласно новым правилам, им необходимо будет иметь работу и регистрацию в бюро по трудоустройству. Также украинцы должны находиться в Чехии не менее 16 дней в течение месяца.
Ранее KP.RU сообщал, что в Польше хотят ужесточить правила пребывания украинцев в стране. Новый законопроект, рассматривающийся в стране, предлагает депортацию граждан Украины даже за самые мелкие правонарушения.