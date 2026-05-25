«Режиссер-вырусь»: в Госдуме призвали судить Звягинцева за госизмену

Депутат Государственной думы Андрей Луговой призвал к судебному преследованию режиссера Андрея Звягинцева по статье о государственной измене. Причиной стало выступление постановщика на Каннском кинофестивале 23 мая, где он получил Гран-при за фильм «Минотавр».
Получая награду, Звягинцев обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «закончить эту бойню» и выразил уверенность, что в окружении главы государства есть люди, способные донести эти слова. Луговой заявил, что награда была вручена Звягинцеву «за ненависть к русским», и считает, что режиссер действовал «за деньги».
— Категорически не согласен с предложением внести режиссера-выруся в список иноагентов. Это не то определение. В его случае — прямая госизмена, торговля Родиной. Отвечать надо по всей строгости, — передает слова парламентария Газета.ru.
Звягинцев получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля за фильм «Минотавр». Для него это уже четвертая награда в Каннах. Так, в 2011 году его фильм «Елена» был удостоен приза жюри конкурсной программы «Особый взгляд», а в 2014-м «Левиафан» был отмечен призом за лучший сценарий. Картина «Нелюбовь» в 2017 году получила приз жюри Каннского фестиваля.
Постановщик со сцены обратился к Путину. Позже журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказать, следят ли в Кремле за творчеством режиссера Звягинцева и собираются ли смотреть его фильм «Минотавр», представленный на Каннском кинофестивале. Он ответил, что Звягинцев никогда не осуждал «кровавую бойню», которую устроила Украина в Донбассе в 2014 году, поэтому у него нет права голоса.