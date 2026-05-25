«Скорее всего, вирусняк»: Айза-Лилуна Ай сообщила, что заболела

Блогер Айза-Лилуна Ай заболела. Об этом в понедельник, 25 мая, она рассказала в своем Telegram-канале.
Как рассказала блогер, она проснулась с высокой температурой и сильным ознобом. Ее муж, блогер Степан Кузьменко, вызвал для нее врача.
— Вот жду результат. Скорее всего, вирусняк. Потому что брат два дня так же офигевал с температурой. Вот только спала температура, и я могу хотя бы соображать, — написала Айза.
Также она поделилась своими опасениями — ее беспокоят мутирующие болезни.
— Каждый раз болеешь с новыми приколами, и каждый раз хуже предыдущего, — говорится в публикации.
Айза-Лилуна Ай вышла замуж за возлюбленного Степана Кузьменко в феврале. В своем Telegram-канале блогер опубликовала фотографию со свадьбы, на которой молодожены держат свидетельство о браке.
Ранее Айза-Лилуна Ай в откровенной беседе призналась, что пережила домашнее насилие со стороны бывшего мужа Дмитрия Анохина. По ее словам, она хотела наладить отношения с экс-супругом ради ребенка, но все закончилось скандалом. Анохин позволил себе проявить насилие в сторону старшего сына.