Поезда из Нижнего Новгорода смогут идти до Ярославского и Курского вокзалов

25 мая состоялось рабочее совещание по вопросу развития транспортной инфраструктуры Нижегородской области. Оно прошло под председательством вице-премьера Виталия Савельева. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Обсуждались работа аэропорта им. Чкалова, судостроение, реализация проекта «Городская электричка». Особое внимание уделили развитию железнодорожного транспорта.
Отмечается, что благодаря запуску поездов «Буревестник» пассажиропоток вырос на 12%. Однако нижегородцы просят, чтобы больше поездов шло не на Восточный, а на Ярославский и Курский вокзалы. По словам Никитина, технические вопросы по ремонту и продолжению реконструкции путей сейчас решаются. Вопрос контролируют профильные ведомства Правительства России.