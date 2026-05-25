Путин подписал закон о списании долгов бойцам СВО

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, освобождающий участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт с мая 2026 года на срок не менее одного года, а также их супругов, от кредитных обязательств, взятых до этой даты. Это касается долгов, по которым до 1 мая 2026 года было вынесено решение суда о взыскании или предъявлен исполнительный лист, и совокупный размер которых не превышает 10 миллионов рублей.
Предыдущее законодательство имело схожие положения, но новые условия расширяют круг лиц, подпадающих под действие закона. Эта мера призвана оказать поддержку военнослужащим и их семьям, сталкивающимся с финансовыми трудностями из-за участия в СВО.
