В Калининградской области отменили беспилотную опасность

КАЛИНИНГРАД, 25 мая — РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявлен в Калининградской области, сообщает региональное РСЧС.
«Отбой беспилотной опасности», — говорится в сообщении РСЧС.
Вечером в понедельник жителей региона через смс предупредили о беспилотной опасности. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калининграда, сейчас они сняты.
По информации пресс-службы правительства Калининградской области, «сработала система предупреждения». «Необходимые службы задействованы. Идет проверка», — уточнили в правительстве.
