Дмитрий Пучков рассказал о своем отношении к Жириновскому

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, рассказал о своем отношении к умершему руководителю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Своим мнением насчет политика он поделился в эфире радиостанции Sputnik.
— Кто такой Жириновский? С моей точки зрения, очень умный и очень злой политический клоун, — сказал Гоблин.
В то же время в интервью блогер добавил, что считает политика исключительно талантливым человеком.
Президент России Владимир Путин в документальном фильме «Вестей», который посвящен политику, заявил, что предсказания Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании предмета. Также российский лидер рассказал, что в 2022 году звонил Жириновскому, находившемуся тогда в клинике, чтобы поддержать его. Глава государства поделился, что политик осознавал тяжесть своего состояния.
Ранее Жириновский предсказывал, что третья мировая война начнется в 2027 году. Однако он утверждал, что это будет не всемирная ядерная война, а локальная, «с применением самого мощного оружия, которое, возможно, будет считаться еще более сильным, чем ядерное оружие». И сложится такой конфликт из совпадений ряда факторов, включая разные интересы США, Китая и Европы.