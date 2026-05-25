Росавиация: В аэропорту Калининграда сняли ограничения на прием самолетов

2 мая в калининградском аэропорту задерживался вылет и посадка почти 40 рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области. Вовремя не смогли прилететь 19 рейсов: 12 из Москвы, 5 из Санкт-Петербурга, по одному из Самары и Екатеринбурга. Время задержки составляло от одного до трех часов, также был отменен один борт из столицы.