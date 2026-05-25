Росавиация: В аэропорту Калининграда сняли ограничения на прием самолетов

В воздушной гавани Калининграда снят запрет на прием самолетов. Об этом сообщила Росавиация в мессенджере «Макс».
«Аэропорт Калининград (Храброво). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее стало известно, что в аэропорту «Храброво» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Издание «КП-Калининград» уточнило, что, по данным онлайн-табло авиагавани, на вылет задерживались три рейса в Санкт-Петербург и Пермь. На прилет — рейс из Нижнего Новгорода.
2 мая в калининградском аэропорту задерживался вылет и посадка почти 40 рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области. Вовремя не смогли прилететь 19 рейсов: 12 из Москвы, 5 из Санкт-Петербурга, по одному из Самары и Екатеринбурга. Время задержки составляло от одного до трех часов, также был отменен один борт из столицы.