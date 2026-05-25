Врач Белоусов заявил, что жевательная резинка может усилить изжогу

Длительное жевание жевательной резинки может негативно повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта и усилить симптомы хронических заболеваний. Об этом «Ленте.ру» рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
Врач пояснил, что процесс жевания стимулирует выработку желудочного сока и запускает голодную фазу пищеварения. У здоровых людей это обычно не вызывает проблем, но при гастрите или ГЭРБ длительное использование жвачки натощак способно спровоцировать изжогу, тяжесть и дискомфорт. Специалист рекомендовал избегать этой привычки при болях и активном воспалении, чтобы не усиливать секрецию кислоты.
Безопасным считается жевание резинки без сахара в течение 10−20 минут после приема пищи два-три раза в день. Превышение этого времени создает нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав и повышает риск заглатывания воздуха. При наличии проблем с ЖКТ чрезмерное увлечение жвачкой может привести к метеоризму и обострению симптоматики.
Ранее эксперт Николай Ким развеял популярные мифы о вреде жареной пищи.