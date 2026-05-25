Росавиация классифицировала крушение Аэропракт-22 в Красноярском крае как аварию

Росавиация классифицировала жесткую посадку легкомоторного самолета Аэропракт-22 в Красноярском крае как аварию, сообщили в ведомстве.

Сегодня около 15 часов (по местному времени) в окрестностях поселка Осиновый Мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет Аэропракт-22 авиакомпании «Аэропром» совершил жесткую посадку.

Как рассказали в Росавиации, после взлета экипаж воздушного судна доложил об отказе двигателя и принял решение о вынужденной посадке. При посадке самолет был поврежден, командир воздушного судна и пилот-наблюдатель — живы.

Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Красноярского МТУ Росавиации. Ход дела будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.

Ранее сообщалось, что воздушное судно выполняло полет для выявления возгораний в тайге. Два члена экипажа получили телесные повреждения, оба доставлены в больницу.