Точный удар: как российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ и расчет БПЛА

Артиллеристы гаубичного дивизиона 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» точным огнем Д-30 уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ вместе с расчетом БПЛА.
В лесополосе под Новопавловкой на днепропетровском направлении еще недавно находились опорный пункт ВСУ и расчет беспилотников, который вел разведку и корректировал огонь по российским позициям. Цель казалась неуязвимой — до тех пор, пока координаты не легли на планшеты артиллеристов 80-го танкового полка.
Два орудия Д-30, развернутые на безопасном расстоянии друг от друга, создали взаимодополняющие секторы обстрела. Дистанция — около восьми километров. Несколько серий прицельных выстрелов 122-миллиметровыми снарядами — и укрепление перестало существовать. По данным объективного контроля, вместе с опорником был уничтожен и расчет БПЛА противника со всем оборудованием. Штурмовые подразделения получили возможность продвигаться дальше, в глубину обороны.
Егор Сосновцев, командир орудия Д-30, родом из Оренбургской области. В армии почти десять лет — контракт подписал еще в 2016-м после срочной службы. Самая большая опасность, по его словам, беспилотники. Разведчики фиксируют позиции, FPV-дроны и «Баба-яга» идут в атаку. Но и здесь артиллеристы научились выживать. Дрон слышно издалека. Если не видит, то пропускают. Если засек, то встречают огнем.
Летом прошлого года судьба испытала артиллеристов еще раз. Во время разгрузки боеприпасов на позиции их застал внезапный удар FPV-дрона. Семь человек получили ранения. Не теряя ни секунды, бойцы оказали друг другу первую помощь, тщательно замаскировали технику, загрузили раненых в машину и двинулись в сторону госпиталя.
Сначала сломалась машина, затем последовали новые атаки беспилотников. Расчет сумел подбить один из них, но вскоре вышла из строя и вторая машина. Пришлось укрыться в придорожных кустах и пересаживать тяжелораненых товарищей на попутный транспорт. Уже в районе Селидова их настиг еще один дрон — машина была пробита, но артиллеристы не сдались. Преодолев все трудности, они все-таки добрались до госпиталя.
За этот бой, полный мужества и самоотверженности, Егор Сосновцев был удостоен медали Жукова.
Максим Фурман, номер расчета того же орудия, вспоминает случай, когда четыре дня подряд их обстреливал американский «Абрамс». Разведка дала координаты. Расчет выбежал, отработал — подбили гусеницу. Второй расчет добил.
— После этого стало намного легче работать, — улыбается Максим.
Перед выездом на огневую они обязательно «обваривают» орудие сеткой антидроновой защиты, а потом маскируют.
Денис Жарулин, командир расчета БПЛА, работает на самом переднем крае. Его задача — тактическая разведка в интересах мотострелкового батальона и штурмовых отрядов. Дальность работы ближе, чем у артиллерии. Находят место, разворачивают пункт управления, поднимают «птицу».
— Интернет, «птица»… картинка передается, и производится огневое поражение. Сейчас все сократилось — картинка в прямом эфире у старших офицеров, они корректируют сами мгновенно, — объясняет Денис.
КСТАТИ.
Буксируемая гаубица Д-30 использует широкую номенклатуру боеприпасов со средним весом в 21,76 килограмма. Огонь может вестись осколочно-фугасными, высоко точными и кумулятивными снарядами, имеющими начальную скорость 690 метров в секунду (осколочно-фугасный) и 740 метров в секунду (кумулятивный).