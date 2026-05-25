Первый этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоится первый этап Гран-при России по фигурному катанию. об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках в России.
Известно, что этап стартует 16−19 октября. Однако организаторы пока не раскрывают арену, которая примет участников и зрителей.
Кроме того, 2−5 этапы Гран-при пройдут в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Омске. Самые сильные спортсмены отправятся в Саранск. Там 25−28 февраля пройдет финал соревнований.
