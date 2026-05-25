Митрополита Илариона после задержания в Чехии оставили без еды

Митрополит Иларион после задержания в Чехии длительное время находился без питания.

Митрополит Иларион после задержания в Чехии длительное время находился без питания. Об этом сообщили в редакции его Telegram-канала.

Согласно опубликованной информации, вместе с митрополитом без еды также оставался сопровождавший его оператор. В сообщении говорится, что после задержания им долго не предоставляли питание.

Редакция канала со ссылкой на адвоката уточнила, что вечером еду задержанным выдали только ближе к полуночи. По словам защиты, до этого времени они ничего не получали.

Также адвокат заявил, что утром в понедельник завтрак митрополиту и оператору предоставлен не был.

Другие обстоятельства задержания в опубликованном сообщении не приводятся. Информация о возможных причинах действий правоохранительных органов Чехии на момент публикации также не уточнялась.

В редакции Telegram-канала митрополита подчеркнули, что защита продолжает следить за условиями содержания задержанных и взаимодействует с местными властями по вопросам соблюдения их прав.

Ранее мы писали: Адвокат митрополита Илариона считает задержание владыки провокацией.

