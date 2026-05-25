Единственный парусник Украины поврежден в результате взрыва в порту Одессы

В результате взрыва в порту Одессы повреждения получил фрегат «Дружба», который является единственным парусником Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на заявление представителя ВМС Вооруженных сил страны Дмитрия Плетенчука.
Согласно источнику, взрыв произошел днем 25 мая в одном из портов Одесской области. После детонации взрывного устройства был поражен учебный трехмачтовый фрегат «Дружба», находящийся в порту в этот момент. Он является единственным парусником Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что портовая инфраструктура в Одесской области Украины получила повреждения после атаки беспилотников. На месте были повреждены склады, в результате чего начались пожары. Также были атакованы объекты военной инфраструктуры Украины.