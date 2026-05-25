Подрядчик не смог расторгнуть контракт на строительство Северного обхода Ростова

Строительная фирма проиграла в суде дело по соглашению с донским минтрансом.

Источник: Комсомольская правда

Подрядчик проиграл спор по делу о расторжении госконтракта на строительство «Северного обхода г. Ростова-на-Дону». Об этом сообщает пресс-служба Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

АО «Донаэродорстрой» обратилось в суд с иском к министерству транспорта Ростовской области о расторжении государственного контракта на строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Ростова-на-Дону». Поводом послужило отсутствие утвержденной документации по планировке территории.

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска: работы оплачены, объект введен в эксплуатацию, а длительное оформление документов не является основанием для расторжения контракта. Подрядчик попытался обжаловать отказ, но вышестоящая инстанция оставила прежнее решение в силе.

