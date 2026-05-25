Калининградский школьник победил на Азиатской олимпиаде по физике

Ученик 9-го класса лицея № 23 Калининграда Артём Ерёмин успешно представил Россию на международном интеллектуальном состязании в городе Пусане Южной Кореи, заняв первое место. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для Артёма Еремина это четвертая золотая медаль с международных соревнований. В 2025 году он трижды становился победителем международных олимпиад: Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO-2025), XXII Международной олимпиады школьников «Туймаада» по физике и XIII Международной олимпиады по экспериментальной физике (IEPhO).
На Азиатскую олимпиаду по физике Артём поехал в статусе абсолютного победителя всероссийской олимпиады школьников по физике за 2026 год. «Гордимся успехами Артёма и верим, что эта и следующие победы станут началом его большого пути в науке!», — отметила министр образования области Светлана Трусенёва.
Калининградский одиннадцатиклассник Фёдор Плаксин стал победителем олимпиады по информатике «Кубок Яндекс Образования».