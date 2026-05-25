Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский школьник победил на Азиатской олимпиаде по физике

Артём Ерёмин завоевал уже четвёртую золотую медаль на международных соревнованиях.

Ученик 9-го класса лицея № 23 Калининграда Артём Ерёмин успешно представил Россию на международном интеллектуальном состязании в городе Пусане Южной Кореи, заняв первое место. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для Артёма Еремина это четвертая золотая медаль с международных соревнований. В 2025 году он трижды становился победителем международных олимпиад: Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO-2025), XXII Международной олимпиады школьников «Туймаада» по физике и XIII Международной олимпиады по экспериментальной физике (IEPhO).

На Азиатскую олимпиаду по физике Артём поехал в статусе абсолютного победителя всероссийской олимпиады школьников по физике за 2026 год. «Гордимся успехами Артёма и верим, что эта и следующие победы станут началом его большого пути в науке!», — отметила министр образования области Светлана Трусенёва.

Калининградский одиннадцатиклассник Фёдор Плаксин стал победителем олимпиады по информатике «Кубок Яндекс Образования».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше