Обыкновенное чудо Театра на Юго-Западе

Конечно, по сравнению с возрастом Большого театра, Александринки и прочих театров-тяжеловесов 49 лет «юго-западников» выглядят пылинкой. Но если глубинно осознать, как и при каких условиях это было создано, можно кое в чем и посоперничать.
В громадины, например, вкладывало средства государство, здания для них проектировали лучшие архитекторы, они пиарились (заслуженно, тут и спору нет) и приращивали славу, привлекая в труппы артистов-звезд.
А театр на окраине города, поселившийся на территории бывшего магазина, все годы выживал, как умел, отчего так благодарен нынешнему вниманию и помощи правительства Москвы, а славу о нем разносило только сарафанное радио. Да и звезды чаще не приходили, а рождались на его подмостках. То есть в его истории все было наоборот. Может, и хорошо?
Горько, что рано ушел основатель театра — Валерий Белякович. Душа этого таланта планетарного масштаба живет тут и сегодня. И более разнообразного репертуара нет ни у кого, и 60 спектаклями никто не похвастает…. Все это — не что иное, как обыкновенное чудо. Может, и неспроста эту пьесу Шварца поставили тут перед днем рождения.
Шаг к полувековому юбилею сделан. Планов — громадье. Худрук Олег Леушин и директор Дмитрий Берестов работают дружно. Хотите, как и мы, поздравить театр с днем рождения? Сходите на спектакль.