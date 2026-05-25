Член МОК Тарпищев оценил работу тренера «Спартака» Карседо

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии сайту MK.ru назвал лучших игроков Суперфинала Кубка России. Специалист не смог выделить никого из состава «Краснодара», так как, по его мнению, команда действовала недостаточно ярко. Среди игроков «Спартака» он отметил автора гола Пабло Солари, уверенно сыгравшего в обороне Кристофера Ву и Эсекьеля Барко.