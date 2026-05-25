Член МОК Тарпищев оценил работу тренера «Спартака» Карседо

Главному тренеру московского «Спартака» Хуану Карлосу Карседо удалось найти подход к футболистам московской команды. Об этом заявил член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «Российской газетой».
Тарпищев отметил, что испанскому специалисту также удалось выстроить игру с опорой на российских игроков, что является важным достижением.
Эксперт назвал победу «Спартака» в финале Кубка России заслуженной и выразил оптимизм относительно будущего клуба. При этом он указал на необходимость улучшения физической подготовки команды. Также Тарпищев подчеркнул важность наличия лидера в раздевалке и усиление позиции центрального защитника.
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии сайту MK.ru назвал лучших игроков Суперфинала Кубка России. Специалист не смог выделить никого из состава «Краснодара», так как, по его мнению, команда действовала недостаточно ярко. Среди игроков «Спартака» он отметил автора гола Пабло Солари, уверенно сыгравшего в обороне Кристофера Ву и Эсекьеля Барко.
