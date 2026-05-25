Сергей Скворцов заключил первый профессиональный контракт с «Торпедо»

Соглашение 17-летнего хоккеиста с нижегородским клубом рассчитано на три года.
«В своём дебютном сезоне МХЛ форвард блестяще проявил себя, став лучшим бомбардиром “Чайки”: за 69 матчей Сергей забросил 28 шайб и отдал 33 голевые передачи, а показатель полезности составил +21. Кроме того, Скворцов вошёл в историю как один из самых молодых авторов хет-триков в плей-офф МХЛ и попал в тройку номинантов на приз лучшему новичку сезона 2025/2026», — отметили торпедовские интернет-ресурсы.
Заключение контракта прокомментировал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга:
«Скворцов — легендарная для нижегородского хоккея фамилия, и мы рады, что причастны к написанию новой страницы в его истории. Сергей, несмотря на юный возраст, вошёл в тройку лучших новичков МХЛ и выглядел лидером “Чайки” на протяжении сезона. Первый профессиональный контракт даст Сергею хороший шанс уже в новом сезоне дебютировать в КХЛ, заявить о себе на высоком уровне и продолжить развитие своего бесспорного таланта».